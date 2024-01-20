Kırklareli’nde feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Yayınlanma: 20.01.2024 - 18:50

Güncelleme: 20.01.2024 - 19:49

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz’dan Babaeski ilçesi istikametine giden Bekir Hamza Adılmış (23) idaresindeki 40 AN 088 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duble yolun karşı şeridine geçerek, Hüseyin Y. yönetimindeki 59 ZY 929 plakalı araca çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, sürücü Bekir Hamza Adılmış ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Hatice Yolbakan’ın (57) hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan sürücü Hüseyin Y. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Adılmış ile Yolbakan’ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.