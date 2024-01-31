İstanbul'da ana isale hattı patladı... Trafik durduruldu!

Yayınlanma: 31.01.2024 - 08:28

Güncelleme: 31.01.2024 - 09:30

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Ortaköy semtinde saat 03.00 sıralarında Muallim Naci Caddesi üzerinde ana isale hattı patladı.

Belediye ekipleri bunun üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar nedeniyle trafik Beşiktaş istikametine geçici olarak durduruldu.

Su borusunun patlaması nedeniyle bazı iş yerlerine su ve kum ile doldu. Bölgede ekiplerin çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.