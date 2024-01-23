Muğla’da elektrik trafosu patladı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir anda patlayan trafo alevlere teslim olurken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 23.01.2024 - 22:31
Muğla’da elektrik trafosu patladı
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Olay, Milas ilçesi Emek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan elektrik trafosu, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. 

Trafo, patlamayla beraber alevlere teslim olurken, patlama sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve ADM Elektrik ekipleri sevk edildi. 

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. ADM ekipleri ise trafoda güvenlik önlemlerini alırken, olay sonrasında kısmi elektrik kesintisi yaşandı. 

Elektrik dağıtım şirketi ekipleri, patlamanın sebebinin bulunması için çalışma başlattı.


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