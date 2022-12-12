İstanbul'da Anzhelika Srabiants'ın ölümüyle ilgili davada karar: Tutuklu sanık beraat etti
Sancaktepe'de Ukraynalı model Anzhelika Srabiants'ın balkondan düşerek ölümüne ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanığın beraatine karar verildi.
İstanbul'da Sancaktepe'de Ukraynalı model Anzhelika Srabiants'ın geçen yıl evinin balkonundan düşerek ölmesiyle ilgili davada karar duruşması görüldü. Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Burak Ercan ve avukatı katıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile müşteki avukatının da hazır bulunduğu duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Ercan'ın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delilin bulunmaması nedeniyle beraatine karar verilmesini talep etti.
DELİL BULUNAMADI
Söz alan sanık Burak Ercan da mütalaaya katıldığını belirterek, balkonda asılı olarak görünce tutup çekmeye çalıştığı maktulün elinden kayarak düştüğünü ifade etti. Sanık avukatı Çağrı Çetin da müvekkilinin 18 aydır tutuklu olduğunu anlatarak, beraat ve tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti sanığın "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunmaması nedeniyle her iki suçtan beraatine karar verdi.
Mahkeme heyeti ayrıca, sanığın hükümle birlikte tahliyesine hükmetti.
İDDİANAMEDEN
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ukraynalı model Anzhelika Srabiants'ın erkek arkadaşı olan sanık Burak Ercan'ın evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği belirtilmişti.
İddianamede, sanık Ercan'ın "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
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