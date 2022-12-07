Kocaeli'de 22 yaşındaki Beyza Sarı'nın şüpheli ölümü

07 Aralık 2022 Çarşamba, 18:52

Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Bayındırlık Mahallesi'nde bulunan binada meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi'nde öğrenci olan Beyza Sarı, ev arkadaşı tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu. Ev arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sarı'nın cansız bedeni, otopsinin işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'a gönderildi.