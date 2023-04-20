İstanbul'da arefe günü yollar boş kaldı

İstanbul’da Ramazan Bayramı öncesi arefe günü sabah saatlerinde yollar boş kaldı. İBB’nin trafik haritasına göre, İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 8 olarak ölçüldü.

DHA
Yayınlanma: 20.04.2023 - 09:18
İstanbul'da arefe günü yollar boş kaldı
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İstanbullulların Ramazan Bayramı tatili öncesinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmeleri nedeniyle yollar boş kaldı.

Arefe günü İBB’nin trafik haritasına göre saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 8 olarak ölçüldü.

Anadolu Yakası'nda Kartal D-100 Karayolu,15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafiğin oldukça akıcı olduğu görüldü.


İstanbul Trafik arefe günü

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