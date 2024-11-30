Şanlıurfa'da liseliler arasında silahlı kavga: Yaralılar var!

Birecik ilçesinde liseli iki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile vurulan 2 öğrenci yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Şanlıurfa'da liseliler arasında silahlı kavga: Yaralılar var!
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DHA
Yayınlanma: 30.11.2024 - 14:36

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'ndeki Selami Güneş Parkı'nda dün öğle saatlerinde silahlı kavga yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; okul çıkışında parkta bir araya gelen lise öğrencileri arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öğrenciler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen bir tabancadan çıkan kurşunlarla 2 öğrenci yaralandı.

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga cep telefonu kamerasına yansırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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