Şanlıurfa'da liseliler arasında silahlı kavga: Yaralılar var!

Yayınlanma: 30.11.2024 - 14:36

Güncelleme: 30.11.2024 - 14:37

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'ndeki Selami Güneş Parkı'nda dün öğle saatlerinde silahlı kavga yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; okul çıkışında parkta bir araya gelen lise öğrencileri arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öğrenciler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen bir tabancadan çıkan kurşunlarla 2 öğrenci yaralandı.

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga cep telefonu kamerasına yansırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.