Şanlıurfa'da liseliler arasında silahlı kavga: Yaralılar var!
Birecik ilçesinde liseli iki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile vurulan 2 öğrenci yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'ndeki Selami Güneş Parkı'nda dün öğle saatlerinde silahlı kavga yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; okul çıkışında parkta bir araya gelen lise öğrencileri arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öğrenciler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen bir tabancadan çıkan kurşunlarla 2 öğrenci yaralandı.
Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga cep telefonu kamerasına yansırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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