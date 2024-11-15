İstanbul'da asansörün düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Silivri'de yakınlarıyla birlikte 5'inci kattaki evlerine çıkan Rahmi Yiğit(72), asansörden inmek üzereyken, asansörün düşmesi sonucu kabin ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

İstanbul'da asansörün düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 00:26

Olay, Salı günü Mimarsinan Mahallesi’nde meydana geldi.

Ailesiyle birlikte 5'inci kattaki evine çıkmak için asansöre binen Rahmi Yiğit, inmek üzereyken asansörün düşmesi sonucu kabin ile duvar arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi.

 


Etiketler: #asansör #hayatını kaybetti #sıkıştı

İlgili Haberler

Tekirdağ'da 4 gündür kayıp olarak aranıyordu... Asansör boşluğunda cesedi bulundu!

Tekirdağ'da 4 gündür kayıp olarak aranıyordu... Asansör boşluğunda cesedi bulundu!
Beyoğlu’nda şüpheli ölüm: Mühürlü asansörün altında ceset bulundu!

Beyoğlu’nda şüpheli ölüm: Mühürlü asansörün altında ceset bulundu!
Bartın’daki öğrenci yurdunda su ve internet yok, asansörler arızalı, öğrenciler mağdur

Bartın’daki öğrenci yurdunda su ve internet yok, asansörler arızalı, öğrenciler mağdur
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler