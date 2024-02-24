İstanbul'da AVM’nin oyun parkında yangın paniği!
Maltepe’deki bir AVM’nin oyun parkında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken; çocuk oyun parkı alanında maddi hasar oluştuğu aktarıldı.
İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Küçükyalı Mahallesi’nde bulunan bir AVM'de saat 23.30 sıralarında yangın meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; AVM’de bulunan çocuk parkının oyun alanı içerisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat duman tahliyesi ve soğutma çalışması yaptı.
İlk belirlemelere göre, olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken; AVM içerisinde bulunan çocuk oyun parkı alanında maddi hasar oluştu.
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