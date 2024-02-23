Otelde korkutan yangın: Mahsur kalan yurttaş 3. kattan aşağı atladı!

Yayınlanma: 23.02.2024 - 17:34

Güncelleme: 23.02.2024 - 17:34

Edinilen bilgiye göre olay saat 15.30 sıralarında GOP Bulvarı üzerinde bulunan bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın sırasında otel odasında bulunan ve asker olduğu iddia edilen 20 yaşındaki U.M.G. alevlerin arasından kaçmak için 3. kattan aşağı atladı.

Olay sonrası ağır yaralanan kişi, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hızla üniversite hastanesine kaldırıldı. Yurttaşın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.