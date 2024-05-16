Lezzetli yemeklerin tamamlayıcısı: Haşhaşlı katmer tarifi

Yayınlanma: 16.05.2024 - 00:06

Güncelleme: 16.05.2024 - 00:06

Haşhaşlı katmer, Anadolu'nun tatlı kültürünün en sevilen örneklerinden biridir. Geleneksel tariflerin modern yorumu olan haşhaşlı katmer, her yaş ve damak tadına hitap eden bir tatlıdır. İşte, Haşhaşlı katmer tarifi...

HAŞHAŞLI KATMER TARİFİ

Malzemeler

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kuru maya

Yarım su bardağı ılık su (mayanın aktifleşmesi için)

1 tatlı kaşığı tuz (silme)

1 su bardağı ılık su

İç Harcı İçin;

1 su bardağı haşhaş

1 su bardağı sıvı yağ

Yapılış