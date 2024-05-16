Lezzetli yemeklerin tamamlayıcısı: Haşhaşlı katmer tarifi
Anadolu'nun yöresel tatlarından biri olan haşhaşlı katmer, ince hamurunun içine serpiştirilen haşhaş ve cevizle enfes bir lezzet sunuyor. İşte, Haşhaşlı katmer tarifi...
Haşhaşlı katmer, Anadolu'nun tatlı kültürünün en sevilen örneklerinden biridir. Geleneksel tariflerin modern yorumu olan haşhaşlı katmer, her yaş ve damak tadına hitap eden bir tatlıdır. İşte, Haşhaşlı katmer tarifi...
HAŞHAŞLI KATMER TARİFİ
Malzemeler
- 3 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı kuru maya
- Yarım su bardağı ılık su (mayanın aktifleşmesi için)
- 1 tatlı kaşığı tuz (silme)
- 1 su bardağı ılık su
İç Harcı İçin;
- 1 su bardağı haşhaş
- 1 su bardağı sıvı yağ
- Yapılış
- Yoğurma kabına aldığımız unun ortasını havuz şeklinde açalım.
- Açtığımız havuza kuru maya ve ılık suyu ekleyerek hafifçe karıştıralım.
- Yaklaşık 5 dakika mayanın aktifleşmesi için bekleyelim.
- Daha sonra una tuzu ilave edelim. Ortadan başlayarak hamurumuzu yoğuralım.
- Ilık suyu yavaş yavaş ekleyerek hamuru yoğurmaya devam edelim. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edinceye kadar yoğuralım.
- Üzerini streç film ile örterek yaklaşık 20 dakika mayalanmaya bırakalım.
- İç harcı için uygun bir kapta haşhaş ve sıvı yağı karıştıralım.
- Unlanmış tezgah üzerinde hamurumuzu toparlayalım.
- Daha sonra hamuru iki eşit parçaya keselim. Önce merdane ile daha sonra oklava ile açabildiğimiz kadar açalım.
- Üzerine hazırladığımız haşhaşı her yerine gelecek şekilde sürelim. Karşılıklı iki kenarı üst üste katlayalım ve üzerine tekrar haşhaşlı karışımımızdan sürelim. Diğer iki kenarı da katlayarak kare şeklinde bir bohça elde edelim.
- Haşhaşlı karışımımızdan tekrar sürüp elimizle bastırarak biraz daha açalım.
- Daha sonra merdane ile açabildiğimiz kadar açalım.
- Isıttığımız sacda her iki tarafını da çevirerek pişirelim. Diğer bezeyi de aynı şekilde hazırladıktan sonra üst üste koyarak dilediğimiz şekilde keselim.
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