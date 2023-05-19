İstanbul'da banka soygunu girişimi!
İstanbul'da bitişikteki dükkânın duvarını kırıp girdikleri banka şubesinden hırsızlık yapmaya çalışan şüpheliler alarmın çalması üzerine kaçtı.
İstanbul Avcılar'da gece saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki boş dükkâna giren şüpheliler, duvarı kırarak bitişikteki özel bir bankanın şubesine girdi.
Bankanın alarmının çalması üzerine panikleyen şüpheliler, olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek bankada inceleme yaptı.
Herhangi bir şey çalınmadığını belirleyen ekiplerin şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.
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