İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 83.1’e yükseldi

İstanbul’da cumartesi günü etkili olan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 83.1’e yükseldi. Alibey Barajı’nın doluluk oranı ise yüzde 67.56’ya olurken, su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Moğlova Kemeri’nin ayaklarının bir kısmını kapandığı görüldü.

İHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 09:54
İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 83.1’e yükseldi
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Kurak bir kış geçiren mega kent İstanbul’da cumartesi günü etkili olan sağanak yağmur, barajlara yaradı. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 83.1’e yükseldi. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 92.4 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 61.18’le Sazlıdere Barajı oldu.

Su seviyesi inişli çıkışlı olan Alibey Barajı’nın doluluk oranı yüzde 67.56 oldu. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Moğlova Kemeri’nin ayaklarının bir kısmını kapandığı görüldü.

İSKİ verilerine İstanbul barajlarındaki doluluk oranları ise şöyle:

"Büyükçekmece: 77.16
Sazlıdere: 61.18
Istarancalar: 87.29
Kazandere: 73.59
Pabuçdere: 72.03
Ömerli: 92.4
Darlık: 85.28
Elmalı: 89.62
Terkos: 90.53
Alibey: 67.56".


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