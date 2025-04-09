İstanbul'da bazı metro ve tramvay seferlerinde arıza

Yayınlanma: 09.04.2025 - 09:12

Güncelleme: 09.04.2025 - 09:15

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı belirtildi.

Hat güzergahında İETT otobüsleri ile ücretsiz hizmet verildiği kaydedildi.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan tramvay hattındaki arızaya ilişkin yapılan açıklamada da "T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler, Topkapı-50. Yıl istasyonları arasında normal işletme düzeninde, 50. Yıl-Mescid-i Selam istasyonları arasında ise ring seferi olarak yapılmaktadır" bilgisi verildi.