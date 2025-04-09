İstanbul'da bazı metro ve tramvay seferlerinde arıza
İstanbul'da Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı ve Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'ndaki arıza nedeniyle seferlerde sabah saatlerinde aksama yaşandı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı belirtildi.
Hat güzergahında İETT otobüsleri ile ücretsiz hizmet verildiği kaydedildi.
METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA
Metro İstanbul'dan tramvay hattındaki arızaya ilişkin yapılan açıklamada da "T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler, Topkapı-50. Yıl istasyonları arasında normal işletme düzeninde, 50. Yıl-Mescid-i Selam istasyonları arasında ise ring seferi olarak yapılmaktadır" bilgisi verildi.
#MetroDuyuru #T4— Metro İstanbul (@metroistanbul) April 9, 2025
Tramvay seferlerine ek olarak 50. Yıl-Mescid-i Selam istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir. https://t.co/k8M9ZtFA2z
Etiketler: #metro #metro istanbul
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