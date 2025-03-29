İstanbul'da metro seferlerine 'bayram' ayarı

Yayınlanma: 29.03.2025 - 17:45

Güncelleme: 29.03.2025 - 17:46

İstanbul'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla metro seferlerinde 30 Mart-1 Nisan dönemi için düzenleme yapıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü mevcut seferlerde değişikliğe gidildi.

Belirtilen günlerde 06.00-00.00 saatlerinde seferler cumartesi tarifesine göre yapılacak.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025