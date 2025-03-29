İstanbul'da metro seferlerine 'bayram' ayarı

İstanbul'da, Ramazan Bayramı sebebiyle metro seferlerinde düzenlemeye gidildi. İşte ayrıntılar...

İstanbul'da metro seferlerine 'bayram' ayarı
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AA
Yayınlanma: 29.03.2025 - 17:45

İstanbul'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla metro seferlerinde 30 Mart-1 Nisan dönemi için düzenleme yapıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü mevcut seferlerde değişikliğe gidildi.

Belirtilen günlerde 06.00-00.00 saatlerinde seferler cumartesi tarifesine göre yapılacak.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025

  • Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi
  • 1.Gün: 30 Mart 2025 Pazar
  • 2.Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi
  • 3.Gün: 1 Nisan 2025 Salı

Etiketler: #metro istanbul #metro #ramazan bayramı

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