İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi
İBB tarafından Haliç’te düzenlenen kürek yarışları sebebiyle Cumartesi ve Pazar bazı vapur seferleri iptal edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları Haliç’te gerçekleştirilen kürek yarışları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Açıklamada “10-11 Haziran 2023 tarihlerinde 08:30-18:00 saatleri arasında Haliç Unkapanı Köprüsü-Miniatürk arasında düzenlenecek olan “Haliç Kürek Kupası” etkinliği sebebiyle aşağıda belirtilen seferler iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.
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