İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi

İBB tarafından Haliç’te düzenlenen kürek yarışları sebebiyle Cumartesi ve Pazar bazı vapur seferleri iptal edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2023 - 19:26
İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi
Abone Ol google-news

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları Haliç’te gerçekleştirilen kürek yarışları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada “10-11 Haziran 2023 tarihlerinde 08:30-18:00 saatleri arasında Haliç Unkapanı Köprüsü-Miniatürk arasında düzenlenecek olan “Haliç Kürek Kupası” etkinliği sebebiyle aşağıda belirtilen seferler iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.


vapur

İlgili Haberler

14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'ne geri sayım başladı

14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'ne geri sayım başladı

En Çok Okunan Haberler