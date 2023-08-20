İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul Boğazı'nda bugün düzenlenecek "2023 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı" nedeniyle Şehir Hatları AŞ., bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek "2023 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı" nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamayacak.
ŞEHİR HATLARI'NDAN AÇIKLAMA
Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, "20 Ağustos Pazar günü 09.00-13.00 saatleri arasında düzenlenecek olan '2023 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı' sebebiyle İstanbul Boğazı uluslararası transit ve yerel gemi trafiğine kapalı olacaktır" bilgisi paylaşıldı.
Duyuruda, bu kapsamda, Bebek-Emirgan, Anadolu Kavağı-Üsküdar, Üsküdar-Anadolu Kavağı, Üsküdar-Aşiyan, Rumeli Kavağı-Eminönü, Eminönü-Rumeli Kavağı hatları ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ile Uzun Boğaz Turu ve Boğazdan Geliş (Sarıyer, Kanlıca, Beşiktaş, Eminönü) hatlarında bazı seferlerin yapılamayacağı ifade edildi.
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