İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul Boğazı'nda bugün düzenlenecek "2023 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı" nedeniyle Şehir Hatları AŞ., bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2023 - 08:28
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
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İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek "2023 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı" nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamayacak.

ŞEHİR HATLARI'NDAN AÇIKLAMA

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, "20 Ağustos Pazar günü 09.00-13.00 saatleri arasında düzenlenecek olan '2023 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı' sebebiyle İstanbul Boğazı uluslararası transit ve yerel gemi trafiğine kapalı olacaktır" bilgisi paylaşıldı.

Duyuruda, bu kapsamda, Bebek-Emirgan, Anadolu Kavağı-Üsküdar, Üsküdar-Anadolu Kavağı, Üsküdar-Aşiyan, Rumeli Kavağı-Eminönü, Eminönü-Rumeli Kavağı hatları ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ile Uzun Boğaz Turu ve Boğazdan Geliş (Sarıyer, Kanlıca, Beşiktaş, Eminönü) hatlarında bazı seferlerin yapılamayacağı ifade edildi.



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