Yayınlanma: 09.06.2023 - 20:05

Güncelleme: 09.06.2023 - 20:08

İstanbul Haliç’te gerçekleştirilen kürek yarışları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal olup olmadığı araştırılıyor. İstanbul'daki toplu taşıma kullanan yurttaşlar ''İstanbul'da vapur seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi?'' sorularını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları Haliç’te gerçekleştirilen kürek yarışları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İSTANBUL'DA HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?

İBB'nin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) yaptığı açıklamada “10-11 Haziran 2023 tarihlerinde 08:30-18:00 saatleri arasında Haliç Unkapanı Köprüsü-Miniatürk arasında düzenlenecek olan “Haliç Kürek Kupası” etkinliği sebebiyle aşağıda belirtilen seferler iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.