İstanbul’da bekçilerden ‘sahte içki’ operasyonu: 200 litre ele geçirildi!
Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı bekçiler, ihbar üzerine bir adrese yaptıkları baskında 200 litreye yakın sahte içki geçirdi. Adreste 500’den fazla boş şişe ve satışa hazır 50’den fazla alkol şişesi de bulunurken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.
İstanbul’da sahte içkiyle mücadele çerçevesinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliğine bağlı bekçiler, bir şahsın evinde sahte içki hazırladığı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen bekçiler, adrese baskın düzenledi.
Baskında arama yapan bekçiler, çok miktarda satışa hazır hale geçirilen sahte içki olduğunu gördü. Adreste, 200 litreye yakın sahte içki bulunurken, 500’den fazla boş şişe ve satışa hazır hale getirilmiş 50’den fazla alkol şişesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.
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