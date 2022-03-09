İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle metro sefer süreleri uzatıldı

09 Mart 2022 Çarşamba, 11:41

Metro İstanbul'un internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve olumsuz hava koşularından dolayı 9 Mart Çarşamba gününden 13 Mart Pazar gününe kadar metro seferleri uzatıldı.

Metro İstanbul'un açıklaması şöyle:

"İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden 13 Mart Pazar gününe kadar aşağıda listelenen hatlarımızda seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır.

Sefer uzatması yapılacak hatlar:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Başakşehir Metrokent

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

M9 Bahariye-Olimpiyat

F1 Taksim-Kabataş

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı"