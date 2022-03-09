İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle metro sefer süreleri uzatıldı
İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden 13 Mart Pazar gününe kadar metro seferlerinin süresi uzatıldı.
Metro İstanbul'un internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve olumsuz hava koşularından dolayı 9 Mart Çarşamba gününden 13 Mart Pazar gününe kadar metro seferleri uzatıldı.
Metro İstanbul'un açıklaması şöyle:
"İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden 13 Mart Pazar gününe kadar aşağıda listelenen hatlarımızda seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır.
Sefer uzatması yapılacak hatlar:
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman
M3 Kirazlı-Başakşehir Metrokent
M4 Kadıköy-Tavşantepe
M5 Üsküdar-Çekmeköy
M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü
M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey
M9 Bahariye-Olimpiyat
F1 Taksim-Kabataş
T1 Kabataş-Bağcılar
T4 Topkapı-Mescid-i Selam
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı"
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