İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı hakkında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı hakkında uyarılarda bulundu. Yerlikaya, “9 Mart Çarşamba gecesi karla karışık yağmur. Perşembe gününden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı beklenmektedir” ifadelerini kullandı.
İstanbul’a yoğun kar yağışı geliyor. Kritik uyarı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, “Kıymetli hemşehrilerim Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre İstanbul'da 9 Mart Çarşamba gecesi karla karışık yağmur. Perşembe gününden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı beklenmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olalım” ifadelerini kullandı.
İŞTE YURTTA HAVA DURUMU
Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç) ile Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya’nın yüksek kesimleri, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Batı Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, Marmara, Kuzey Ege ve zamanla Batı Karadeniz’de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmurlu 9
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8
İzmir: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 14
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 17
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 13
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 10
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı 4
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 15
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre dün gece saatlerinden itibaren yurdu etkisi altına alan yağışlı hava, sıcaklık düşüşüyle birlikte karlı günler yaşatacak. Çarşamba günü karla karışık yağmur olarak başlayacak olan yağışlar, perşembeden itibaren üç gün boyunca kar şeklinde görülecek.
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