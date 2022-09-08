İstanbul'da bir haftada iki mevsim yaşanacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde artacağı ve hafta sonu güneşli bir havanın ülke geneline hakim olması bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren ise İstanbul'da soğuk hava etkisi hakim olacak.
Yurdun genelinde etkisini sürdüren serin ve yağışlı hava cuma gününden itibaren etkisini kaybedecek. Hafta sonunda sıcaklıklar yükselecek, rüzgarlar hafifleyecek. Sıcak hava "Yaz yeniden geldi" dedirtecek.
3 gün sürecek sıcak havanın ardından Rusya'da gelen soğuk hava dalgasıyla çok serin hava etkisini gösterecek.
Türkiye, salı ve çarşamba günleri çok soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.
Cuma gününden başlayıp çarşamba gününe kadar sürecek olan haftada hem yazı hem de kışı yaşayacağız.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Önemli bir değişiklik olmayacağı; kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken hava sıcaklıklarında mevsim normallerinin biraz altında olması bekleniyor.
06.00 - 09.00 hissedilen sıcaklık 22 derece
09.00 - 12.00 hissedilen sıcaklık 25 derece
12.00 - 15.00 hissedilen sıcaklık 28 derece
15.00 - 18.00 hissedilen sıcaklık 24 derece
18.00 - 21.00 hissedilen sıcaklık 22 derece
21.00 - 24.00 hissedilen sıcaklık 21 derece
İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
İstanbul'da hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren artmaya mevsim normalleri seviyesine gelmesi bekleniyor. İstanbul'da hafta sonu güneşli bir hava beklenirken en yüksek sıcaklık da 31 derece olacak.
Video Haberler
- Rögardan 2 gün boyunca mavi su aktı
- Hakkari'de hareketli dakikalar
- Yardıma itfaiye ekipleri yetişti
- 300 binlik motosikletle ön kapıdan çıkıp gitti
- Minibüsün çarptığı kamyonet takla attı
- Üsküdar'da kamyon devrildi
- Perre Antik Kenti'nde bin yıllık iskelet bulundu
- Çanakkale Boğazı'ndaki gemiden kazazede tahliyesi
- Bursa'da insanlık ölmemiş dedirten olay
- Şimşekler orman yangını çıkardı
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den seçim öncesi yeni hamle
- İsmailağa cemaatinden skandal sözler
- CHP'den 'Gürsel Tekin' açıklaması
- İYİ Parti'de istifa
- Fırat ve Laçin arasında darbe tartışması
- 'İYİ Parti'ye tuzak kuruyorlar'
- ÇHD davasında tutukluğa devam kararı
- İYİ Parti'den Yarkadaş hakkında suç duyurusu
- Peker'in rüşvet iddiaları AKP'yi karıştırdı
- AKP ve MHP'ye kötü haber...