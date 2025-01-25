İstanbul'da bir kişi akrabasını öldürüldü: Polise teslim oldu
Üsküdar'da akrabası tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti. Zanlı Ömer D. polise teslim oldu.
Çengelköy Mahallesi Lekeci Nuri Sokak'taki evinin önüne 34 NK 7015 plakalı aracını park eden Talat D, bu sırada akrabası Ömer D'nin silahlı saldırısına uğradı. Sırtından vurulan Talat D, ağır yaralandı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Talat D, kurtarılamadı.
SİLAH BOŞ ARAZİDE BULUNDU
Zanlı Ömer D. polise teslim olurken, saldırıda kullandığı silah boş bir arazide bulundu.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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