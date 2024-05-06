İstanbul'da birbirlerinden şikayetçi olan doktorlara hapis talebi

İstanbul’da bir doktor, kendisine takıntılı olduğunu ve ’karını da seni de öldürürüm’ dediğini öne sürdüğü meslektaşından şikayetçi oldu. Diğer doktor da eskiden gönül ilişkisi yaşadığını iddia ettiği meslektaşının tartışma sırasında yüzüne yumruk attığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Karşılıklı şikayetler sonucu 2 doktora da hapis talebiyle dava açıldı.

İHA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 13:36
İstanbul'da birbirlerinden şikayetçi olan doktorlara hapis talebi
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İstanbul’da 16 Mart 2023’de doktor Ömer Naci E., kendisine takıntılı olduğunu ve 'Karını da seni de öldürürüm’ dediğini öne sürdüğü meslektaşı Meral D.’den şikayetçi oldu.

Doktor Meral D. ise eskiden gönül ilişkisi yaşadığını iddia ettiği meslektaşının tartışma sırasında yüzüne yumruk attığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

Konuya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame hazırlandı.

YÜZÜNE YUMRUK ATTIĞINI VE OMZUNDAN TUTARAK ÇEKİŞTİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

Müşteki şüpheli doktor Meral D.’nin ifadesine yer verilen iddianamede, olay günü hastanede inşaat nedeniyle sıkıntı çekmeleri nedeniyle Ortopedi bölümünde boş oda olduğu için o binaya gittiğini, gittiğinde daha önce aralarında gönül ilişkisi olan doktor Ömer Naci E. ile karşılaştıklarını anlattı.

İfadesinin devamında ise Ömer Naci E.’ye boş oda olup olmadığını sorduğunu, kendisine 40 dakika sonra görüşelim diye yanıt verdiğini, 3-4 saat sonra polikliniğin odasında görüştüklerini, bu sırada kendisine sadece odaya ilişkin konuşmak istediğini söylemesine rağmen eski ilişkileri hakkında konuşmak istemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını ve çıkan tartışmada Ömer Naci E.’nin yüzüne yumruk attığını, omzundan tutarak çekiştirdiğini ve bileğini kıvırmaya çalıştığını söylediği aktardı.

"EŞİME KÜFÜR EDİP ’KARINI DA SENİ DE ÖLDÜRÜRÜM’ DEDİ’’

Hazırlanan iddianamede müşteki şüpheli Ömer Naci E.’nin ifadesinde ise "Hakkımda şikayetçi olan Meral D. eski arkadaşım olur, kendisiyle hiçbir gönül ilişkim olmamıştır. Yaklaşık 6 yıl önce iş nedeniyle tanıştık, bana takıntılıydı ve gönül ilişkisi yaşamak istiyordu. Olay günü hasta baktığım sırada yanıma gelerek görüşmek istedi. Tüm hastalarım bittiğinde saat 22.00 sıralarında geldi, özel konuşmak istediğini söyledi ve sekreterimiz çıktı. Kapı açık kalsın dedim ama Meral hanım kapattı. Bana ’benimle evleneceksin’ dedi, kendisine 5 yıldır evli olduğumu söyledim. Bana ’biz seninle evlilik kararı almıştık, sen gittin başka kadınla evlendin’ dedi. Sonrasında eşime küfür edip ’karını da seni de öldürürüm’ deyince ’ne biçim konuşuyorsun’ dedim. Ayağa kalktı ve bağırmaya başladı. Hemen kapıya koşup kapıyı açtım, güvenlik görevlisi zaten kapıya gelmişti. Kendisine hiçbir şekilde fiziksel temasta bulunmadım" ifadelerine yer verildi.

2 DOKTORA DA HAPİS TALEBİ

İddianamede müşteki şüpheli Meral D.’nin ‘basit tehdit’ suçundan 6 aya kadar hapis cezasına, müşteki şüpheli Ömer Naci E.’nin ise ‘kadına karşı basit yaralama’ suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.


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