İstanbul'da bugün (14 Mart 2022) okullar tatil mi? Valilik kararını verdi

14 Mart 2022 Pazartesi, 10:27

İstanbul'da bugün okullar tatil değil fakat soğuk havanın etkisiyle buz tutan ve kar biriken yollarda öğrencilerin okula gitmesinin tehlikeli olduğuna dikkati çeken veliler, bugünün tatil olmasını talep etti. Geçen hafta etkili olan Aybar kar fırtınası, 1987 yılında İstanbul'a yaşanan yoğun kar yağışına benzer zorlu şartların yaşanmasına neden oldu.

BUGÜN (14 MART 2022) OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 14 Mart 2022 Pazartesi günü okullar tatil değil. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bugün yüz yüze eğitim için okula gitti.

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul için, "Kıymetli Hemşerilerim; Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre, İstanbul'da turuncu alarm kalktı. Yarın (bugün) il geneli; 00.00-09.00 az bulutlu ve açık; 09.00-12.00 parçalı bulutlu geçecek" açıklamasında bulundu.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL?

İstanbul'da 14 Mart 2022 Pazartesi günü kar yağışının bir süre daha gerçekleşeceği öngörülüyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, batısının zamanla az bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL? (14 MART 2022)

GAZİANTEP

Gaziantep'te etkili olan yoğun kar yağışından dolayı eğitime 1 gün ara verildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte etkili olan yoğun Kar Yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Mart Pazartesi günü Gaziantep genelinde eğitim öğretime (Okul öncesi, ilk ve orta öğretim) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN

Adıyaman'da yoğun kar yağışı uyarısı üzerine merkeze bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime 14 Mart 2022 Pazartesi günü ara verildi.

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köy ve beldelerde tatil kararı alındığı belirtilerek şöyle denildi:

"İlimizde meydana gelen kar yağışı dolayısıyla yollarda olası buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak Adıyaman merkeze bağlı köy ve belde okullarındaki taşımalı eğitime 14 Mart Pazartesi günü ara verilmiştir."

DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile eğitime 1 gün ara verildi.

Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarım, Karacadağ bölgesinde yoğun kar yağışı sebebiyle tüm ilçe genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara veriyoruz. İyi tatiller" ifadelerine yer verdi.

RİZE-GİRESUN-ORDU

Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle Rize, Giresun ve Ordu'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 14 Mart 2022 Pazartesi günü ara verildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bölgede kar yağışı nedeniyle, Rize, Giresun ve Ordu'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime yarın ara verildi. Bu kentlerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

BİTLİS

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle, Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy ve beldelerde; her tür resmi ve özel okullarımızda 14 Mart Pazartesi günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir" denildi.

HATAY

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime 14 Mart 2022 Pazartesi günü ara verildi.

Yayladağı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Valilik kararı gereğince, ilçede devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Mart'ta bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

KASTAMONU

Kastamonu'nun 5 ilçesinde kar yağışı sebebiyle 14 Mart Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ve sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklar sebebiyle bazı ilçelerde eğitim ve öğretime 14 Mart Pazartesi günü 1 gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Küre ve İnebolu ilçelerinde tüm okullar tatil edildiği ifade edilirken Bozkurt, Çatalzeytin ve Doğanyurt ilçelerinde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.