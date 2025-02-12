İstanbul'da cami içinde 'makaslı' dehşet: Çocuğu yaraladı!

İstanbul Başakşehir’de cami içinde bir çocuğu makasla yaralayan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin çocuğu yaralama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da cami içinde 'makaslı' dehşet: Çocuğu yaraladı!
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İHA
Yayınlanma: 12.02.2025 - 16:28

Başakşehir Güvercintepe Mahallesindeki bir camide 10 Şubat günü saat 15.30 sıralarında; M.H. (35) isimli şahıs, F.E.A. (16) isimli çocuğu alnından ve kolundan makasla yaralamaya başladı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Çocuğun yardım çığlıkları üzerine bölgede bulunan polis ekipleri camiye gelip şüpheliyi suçüstü yakaladı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. F.E.A’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yakalanan şahıs "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli makamlara sevk edildi. Yaşanan anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

SALDIRACAĞINI DÜŞÜNMÜŞ!

Öte yandan polisin yaptığı çalışmada şüphelinin camide yattığı esnada yardım için yanına gelen F.E.A’nın kendisine saldırılacağını düşünerek olayı gerçekleştirdiği belirtildi.


Etiketler: #makas #Cami

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