‘Bu kur makasıyla 2025’i kaldırmakta zorlanacağız’

Yayınlanma: 15.01.2025 - 20:54

Güncelleme: 15.01.2025 - 20:54

2024 yılının bir dengelenme yılı olduğu değerlendirmesini yapan ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, enflasyon ve kur arasındaki makas açıklığına dikkat çekerek “2025’te bu açıklığın maliyetini kaldırabilecek miyiz” diye sordu, endişelerini dile getirdi.

Hacısüleyman ATSO’nun 2025 beklentilerini mevcut ekonomi politikalarını sürdürülmesi, politik reel faizin devam etmesi, her Para Politikası Kurulu toplantısı sonucunda faizin kademe kademe inmesi, TL’nin reel olarak değerleneceği ancak şirket karlarının azalması, iç talepteki büyümenin 2024’teki gibi yüzde 3 civarında olması , işsizliğin artması, ekonominin yüzde 3 civarında büyümesi olarak sıraladı.

“BU KUR MAKASIYLA 2025’İ KALDIRMAKTA ZORLANACAĞIZ”

Döviz kuruyla enflasyon arasındaki makas açıklığının özellikle turizm sektörünü 2025’te zorlamaya devam edeceğinin altını çizen ATSO Başkanı Hacısüleyman, “İyi bir ihracat rakamına ulaşmak için kur artışına ihtiyacımız var. Kur artışı ile enflasyon artışı eşit olursa maliyetlerimizi doğru hesaplayabiliyoruz. Bu yıl turizmde çok büyük sıkıntı yaşadık, kar marjları çok düştü. Kar marjlarının düşük olması demek, bütün maliyetlere, harcamalara dikkat etmek, kısıntıya gitmek demek. Bunun içinde istihdam ve mal hizmet alımı var. Turizm sektörü lokomotif sektör olduğu için, 55 sektörü birden etkileyecek. 2025’i de kaldırabilir miyiz, kaldıracağız ama bu şekilde olmamalı. 2026’ya girerken zorluklar yaşayacağız. İşletmelere tekrar yatırım yapmak gerekiyor, bu halde bu yatırım yapılamaz ve turizmde kalite sorunu ve ülke olarak tercih edilmeme ile sonuçlanabilecek kayıplarla sonuçlanacak” değerlendirmesini yaptı.

“ATEŞKES OLURSA ANTALYA’DA 20 MİLYON TURİST HEDEFİNE ULAŞABİLİR”

ATSO Başkanı, gazetecilerle buluşmasında, Antalya’nın ekonomik görünümü hakkında da bilgilendirme yaptı. Antalya’nın GSMH içindeki payının yüzde 3.53 olduğu bilgisini vererek, turizmin lokomotif sektör olduğunu “Antalya’da kişi başı turizm geliri 979 Dolar. 1000 dolar dersek 17.5 milyon ziyaretçi gelmesinden yola çıkacak olursak 17 buçuk milyon dolar eder Antalya’nın elde ettiğini söyleyebiliriz. Diğer tarafta Türkiye turizmden 50 milyar dolar gelir elde ediyor. Türkiye genelindeki 203 milyon toplam geceleme sayısında Antalya’nın payı 93 milyon, Türkiye gecelemesinin yüzde 46’sına denk düşüyor.” sözleriyle ortaya koydu. ABD Başkanı Trump’ın 20 Ocak’ta göreve başlamasının ardından Rusya -Ukrayna Savaşı’nda ateşkes sağlanması halinde Antalya’da 2025 yılında turist sayınısının 20 milyona ulaşabileceğini açıkladı.

“ANTALYA SANAYİ ÜRETİMİNDE İSTENİLEN NOKTADA DEĞİL”

Antalya’nın ekonomik büyüme oranı pandemi dönemi hariç Türkiye büyüme oranının üzerinde olduğunu, tarımsal üretimde ön sıralarda yer alırken sanayi üretiminde Antalya’nın istenilen seviyede olmadığını söyledi. Antalya’ya 11 aylık vergi tahakkukunun 124.6 milyar TL olduğunun, bunun 101 milyar TL’si ödenmiş olduğu bilgisini verdi.

ANTALYA EN FAZLA KREDİ KULLANAN 4. KENT

Antalya’nın en fazla kredi kullanan 4. İl olduğu bilgisini veren ATSO Başkanı, takipteki kredi alacakları bakımındansa Antalya’nın 7 sırada olduğunu, tTkipteki kredi alacakları bakımındansa Antalya 7. Sırada bulunduğunu söyledi.

ATSO ANTALYA İLÇELERİNE YATIRIMLARINA DEVAM EDECEK

“2025’te İlçelerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz” diyen Hacısüleyman, Elmalı’da eğitim ve sağlık merkezi binası yapıldığını, Serik’te bir hizmet binası ve Kemer’de bir eğitim merkezi yapılmaya devam edildiğini söyledi. Korkuteli Organize Sanayi Bölgesi için çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Hacısüleyman, Bölge’de 5 bin kişilik bir istihdam yaratılmasının öngörüldüğü söyledi, “Akseki ve İbradı’da da küçük sanayi sitesi kurulmasını hedefliyoruz” dedi, ATSO’nun Elmalı’da başlattığı “Tarımda Kadın El” projesine 120 kadın çiftçinin kaydolduğunu açıkladı.

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ MENTORLUK

İstihdam alanında sıkıntılar yaşandığını bildiklerini Hacısüleyman “Meslek Lisesi mezunu olanların mesleklerinde çalışmadıklarını gözledik. Mentörlükle bu mezunların kendi mesleklerinde kalmaları için çalışmalar başlattık” dedi.

TOPLU İŞYERLERİ PROJESİ

Antalya’da, konut bölgelerinde yer alan işletmelerin hangi sektörde hizmet vereceği konusunda inşaat sürecinde ruhsat verilmesi gerekirken, uygulamanın bu şekilde işlememesi nedeniyle, konut sakinlerine rahatsızlık veren, çevreye uyumsuz işyerlerinin açılabildiğine işaret eden Hacısüleyman bu duruma karşı yürüttükleri toplu işyerleri projesi hakkında da bilgi verdi “Ticaret Bakanlığı ve Valilik ile istişareyle ATSO bünyesinde birbirine yakın meslek gruplarını bir araya getirerek kooperatif kurduk. Henüz üyeliği dışarı açmadık. Toplu işyerleri projesi altında 3 bin 800 m2 alana talip olduk” dedi.

“ANTALYA’YA HIZLI TREN PROJESİNİN TAKİPÇİSİYİZ”

Antalya’nın hızlı trene kavuşması konusunda ısrarcı olduklarının altını çizen Hacısüleyman “Demiryolları Genel Müdürlüğü’nden randevu istedim. Ocak ayında görüşmemiz olacak. Hızlı tren konusundaki girişimlerimize devam edeceğiz. Bütçenin 2025 döneminde dar olduğunu ama hızlı tren projesinin tek eksiğinin kaynak olduğunu biliyoruz. Bu konuda kamuoyu yaratmaya devam edeceğiz.” dedi

EXPO KÜLTÜR MERKEZİ OLABİLİR

Önümüzdeki dönem ihaleye konu olacak Antalya’nın en büyük etkinlik alanlarından biri olan Expo için ATSO Başkanı “Turizm cazibe alanı olmalı. Antalya’nın önde gelen sivil toplum kuruluşları ve belediyeler birlikte hareket ederek şehrin yararına burayı değerlendirelim. Amacımız kar gütmek olmasın, büyük bir alan burası. Fuar, kongre, eğlence turizmi, kültür merkezleri oluşturalım. İlla bir yerden para kazanmak zorunda değilsiniz. Kültür ve sanatı da finanse edebiliriz diye düşünüyorum” dedi.

AKS’YE MİKRO MİNYATÜR SERGİSİ GELİYOR

ATSO bünyesindeki Antalya Kültür Sanat da 3 Nisan tarihinde daimi bir 3 boyutlu mikro minyatür eserleri sergisi açılacağını açıklayan ATSO Başkanı, AKS’nin Antalya Kültür Sanat hayatında önemli bir yer edinmesinden gurur duyduklarını belirterek kurumu 2024 yılında 27 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.