İstanbul’da çarpışan iki geminin görüntüleri ortaya çıktı
Ahırkapı açıklarında çarpışan iki geminin çarpışma görüntüleri ortaya çıktı. Çarpışmanın ardından konteyner gemisinin ileriye doğru sürüklendiği görülüyor.
Marmara Denizi Ahırkapı açıklarında dün sabah saatlerinde kuru yük gemisi konteyner gemisiyle çarpıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde 228 metre uzunluğundaki ‘New Legent’ isimli kuru yük gemisi 141 metre uzunluğundaki ‘Elbsun’ isimli demirli duran konteyner gemisinin arka kısmında yaklaşarak çarptı.
Kuru yük gemisinin çarpmasından sonra konteyner gemisinin ileriye doğru sürüklendiği de görülüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Galatasaray'ın rakibi Kopenhag'a kötü haber!
- Fenerbahçe'ye kötü haber
- O doktorun yeni 'icraatları' ortaya çıktı!
- İfadesi ortaya çıktı!
- A Milli Futbol Takımı'nda ayrılık!
- Kılıçdaroğlu'ndan talimat
- CHP'de olaylı kongre
- Sindirim sorunlarına doğal çözüm!
- Cevap geldi!
- İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı