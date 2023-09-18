İstanbul’da çarpışan iki geminin görüntüleri ortaya çıktı

Ahırkapı açıklarında çarpışan iki geminin çarpışma görüntüleri ortaya çıktı. Çarpışmanın ardından konteyner gemisinin ileriye doğru sürüklendiği görülüyor.

DHA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 09:36
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Marmara Denizi Ahırkapı açıklarında dün sabah saatlerinde kuru yük gemisi konteyner gemisiyle çarpıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.  

Görüntülerde 228 metre uzunluğundaki ‘New Legent’ isimli kuru yük gemisi 141 metre uzunluğundaki ‘Elbsun’ isimli demirli duran konteyner gemisinin arka kısmında yaklaşarak çarptı.

Kuru yük gemisinin çarpmasından sonra konteyner gemisinin ileriye doğru sürüklendiği de görülüyor. 



İstanbul gemi çarpışma görüntü

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