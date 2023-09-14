Ev kirası ödemek yerine yolcu gemisinde yaşayan adam daha ucuza geldiğini söylüyor
Küresel Covid-19 salgını başladığında, pek çok insan işlerini evden yürüttü. Bu zorlu dönemde herkesin hayatında büyük değişiklikler oldu, fakat yılın 300 gününü yolcu gemisinde geçiren bu mühendis, yaşam şekliyle diğerlerinden keskin bir şekilde ayrılıyor.
Bilişim Teknolojileri alanında çözüm mühendisi olan Ryan Gutridge, 2012'den beri uzaktan çalışıyor. Pandemi sonrası deneyimlediği bir yolculukta, deniz üzerinde de çalışabileceğini fark etmesiyle birlikte 2021 yılında Royal Caribbean yolcu gemilerinde kalmaya başladı.
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Royal Caribbean'ın sadık müşterisi haline gelen mühendis, geminin sadakat programından da yararlandığını açıkladı. Dahası, bu program sayesinde, bu yıl gemi yolculuğunda önceki yıla kıyasla daha az para harcadığını ifade etti.
Bir yolcu gemisinde tam zamanlı yaşamanın sadece emeklilere göre olmadığını iddia eden Ryan için evde kurduğu düzeni açık denizlere taşımak büyük bir başarıydı. İçecekler ve İnternetin ücretsiz olması ve birbirinden harika manzaralar, bir yolcu gemisinde yaşamanın en büyük artıları arasındaydı.
Ryan, 300 gece denizde yaşamanın maliyetinin, Florida'nın, Fort Lauderdale semtindeki dairesi için ödediği parayla hemen hemen aynı olduğunu ifade ederken, gelecekteki hayalinin evinden tamamen kurtulmak ve denizlerde geçen bir hayata adanmak olduğunu söyledi.
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