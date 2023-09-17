Yassıada açıklarında iki gemi çarpıştı!

Yassıada açıklarında çarpışan ro-ro gemisi ile kuru yük gemisi, Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2023 - 12:33
Yassıada açıklarında iki gemi çarpıştı!
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından Yassıada açıklarında iki geminin çarpıştığını duyurdu. 

Söz konusu açıklama şu şekilde: 

"Yassıada güneyi açıklarında çatışan 'Patrıa Seaways' isimli 154 metre boyundaki ro-ro gemisi ve 'Yasa Pıoneer' isimli 229 metre boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda ve kılavuz kaptanlarımızın refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirledi.”


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