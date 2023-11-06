İstanbul'da çaycıların 'dedikodu' kavgası: Varil fırlatıp peşinden kovaladı

Çağlayan’da birbirlerinin dedikodusunu yaptığı iddia edilen iki çaycı sokak ortasında birbirine girdi. Çaycılardan biri diğerini kovalayıp varil fırlatırken, diğeri de kendini çekpasla savundu. Yaşananlar kameralara yansırken, vatandaşların araya girip ayırdığı çaycılar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

İHA
Yayınlanma: 06.11.2023 - 09:58
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Kağıthane Çağlayan’da önceki ay meydana gelen olayda birbirine yakın iki kıraathanede çalışan iki çaycı, iddiaya göre birbirleri hakkında dedikodu çıkarttı. Bu sebeple aralarında husumet oluşan iki çaycı, sokakta denk gelince tartışmaya başladı.

Tartışma esnasında birbirlerine küfür eden iki çaycı arasında kavga çıktı. Birbirine giren çaycılardan biri eline geçirdiği varille diğer çaycıyı kovaladı. Varili diğerinin kafasına fırlatan çaycı, yerden alıp bir daha attı.

Diğer çaycı ise kendini çekpasla savunmaya çalıştı. Çevredeki yurttaşların araya girip güçlükle ayırdığı çaycıların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

“VARİLİ 2-3 DEFA ATTI ÇOK GÜLDÜK VE ŞAŞIRDIK”

Olayla ilgili konuşan bir esnaf, “Biz de burada esnafız. İki çaycı vardı, birbirlerinin dedikodusunu yapmışlar. Bu sebepten dolayı onları birbirlerine varil atarken gördük. Diğeri kendini korumaya çalıştı. Bizde çıktık baktık rahatsız da olduk. Sonrasında kameralardan da izledik. Ortalık çok kötü karıştı, burada aileler de vardı. Gündüz vakti olduğu için oradan geçemedik. Varili 2-3 defa attı çok güldük ve şaşırdık. Birbirlerinden şikayetçi olmamışlar” dedi.


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