İki grup arasında 'yan bakma’ kavgası... Cadde ringe döndü!
Bursa’da iki grup arasında çıkan ‘yan bakma’ tartışmasında yumruklar havada uçuştu. İki grubun caddeyi ringe çevirdiği anlar kameraya yansıdı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde iddiaya göre, yolda karşılaşan iki grup arasında ‘yan bakma’ meselesinden tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bırakınca, taraflar birbirine tekme ve yumruklarla girdi.
Çevredeki yurttaşların polise ihbarıyla kalabalık dağılırken, caddenin boks ringine döndüğü anlar kameraya yansıdı.
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