İstanbul'da çiftlikten aldıkları kedileri bagajda bırakan 2 kişiye para cezası
İstanbul Çatalca'da bir çiftlikten aldıkları kedileri aracının bagajına koydukları çuvallarda bıraktıkları tespit edilen 2 kişiye, hayvanlara zalimce davranmak suçundan toplam 8 bin 92 lira para cezası uygulandı.
Sosyal medyada, bir aracın bagajında yer alan çuvallarda kedilerin bulunduğu görüntülerin 11 Kasım'da yayınlanması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda 12 Kasım'da yakalanan araç sürücüsü V.Ü.'nün, söz konusu aracı K.K. (32) ile G.U.'dan (36) geçici olarak aldığı anlaşıldı.
Yakalanan K.K. ile G.U., verdikleri ifadede kedileri Çatalca Dahyenice Mahallesi'nde bulunan çiftlikten 10 Kasım'da alıp araca koyduklarını anlatarak çuvalları araçta unuttuklarını iddia etti.
Bu iki kişiye, '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesinin A bendine göre hayvanlara zalimce davranmaktan toplam 8 bin 92 lira ceza kesilirken, araç sürücüsü hakkında herhangi bir işlem yapılmadı.
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