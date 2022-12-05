İstanbul'da 'çıplak yurttaş' görüldü

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde kaydedildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
05 Aralık 2022 Pazartesi, 21:50
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İstanbul Duysun adlı sosyal medya hesabının paylaştığı videoda siyahi bir kadının yol ortasında çıplak şekilde yürüdüğü görüldü.

O anları çevreden aracıyla geçen bir yurttaş cep telefonuyla kaydetti.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.


İstanbul Esenyurt çıplak

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