İstanbul'da dehşet anları: Otomobille birini ezmeye çalışırken işyerine daldı
Karaköy’de otomobil sürücüsü, geri manevra yaparak ve ileriye giderek birini ezmeye çalıştığı esnada kontrolü kaybedip işyerine daldı. Dehşet anları kameraya yansırken, ortalığın savaş alanına döndüğü olayda araçtan inen sürücü, ezmeye çalıştığı adama saldırdı.
İstanbul Karaköy'de geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.00 sıralarında, 34 ERM 704 plakalı otomobiliyle semte gelen Emre Can Arslan, yolda gördüğü biriyle bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Ardından aracına binen Arslan, geri manevra yaparak tartıştığı kişiyi ezmeye çalıştı. Şahıs son anda kendini geri çekmesiyle kurtulurken; sürücü Arslan, bu kez de aracı üzerine sürdü.
OTOMOBİLLE İŞYERİNE DALDI
Ancak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği esnada otomobiliyle mobilya dükkanına daldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda aracından inen sürücü bu kez ezmeye çalıştığı adama saldırdı.
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu tarafları çevredeki esnaf ayırırken, yurttaşlar büyük panik yaşadı.
Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, iş yerinde ise büyük maddi hasar meydana geldi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin inceleme yaparak tutanak tutmasının ardından otomobil, trafik çekicisi yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü.
Polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülen sürücüye ifadesinin alınmasının ardından “mala zarar verme” suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan sürücü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
DÜKKAN SAHİBİ KONUŞTU
Olayla ilgili konuşan Numan Dümün, “Arkadaş galiba alkollüymüş, tam bilmiyoruz. Buradan geliyor, madde bağımlısı arkadaş da ona el ve kol hareketleri yapıyor. Bu da rahatsız oluyor ve geri gelerek onu ezmeye çalışıyor ama ezemiyor.
Kaldırıma çıkıyor ve burada da vitesi ileriye alarak gaza basıyor ve bizim dükkana dalıyor. Sürücü kazadan sonra araçtan çıkıp adama saldırdı. Dükkanda o esnada 5 kişi vardı ama ben dışarıdaydım. Yaralı yok, maddi hasar var, tek temennimiz budur. Cana geleceğine mala gelsin ama bu da kötü oldu, çok zarar var” dedi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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