İstanbul’da dehşet anları: Pusu kurup yaraladı
Kağıthane'de motosikletle seyreden bir genç, pusu kurup önünü kesen kasklı şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaşananlar kameralara yansırken göğsünden 3 kurşunla vurularak ağır yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde önceki gün saat 17.15 sıralarında plakasız bir motosikletle cadde üzerinde seyreden Murat Demirok'un önü, kasklı bir şahıs tarafından kesildi.
İkili arasında yaşanan arbedede saldırgan şahıs, silahını çekerek Demirok’a kurşun yağdırdı. Göğsünden 3 kurşunla ağır yaralanan Demirok, kaçmaya başladıktan birkaç metre sonra yere yığıldı. Sesleri duyan yurttaşlar yere yığılan gencin yanına gelerek müdahale etti.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Ameliyata alınan Demirok'un yoğun bakımda tedavi gördüğü ve hayati tehlikeyi atlaması üzerine normal servise alındığı bilgisine ulaşıldı. Demirok’un 'uyuşturucu madde ticareti', 'taksirle yaralama've 'kasten yaralama' suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.
ARAÇ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ise saldırganın olaydan sonra bir otomobile binerek kaçtığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda araç sahibi Ali Haydar T. gözaltına alındı.
Saldırganı ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bilgisine ulaşıldı.
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