Evden cephanelik çıktı.... Düğünde silahla yaralamaya 1 tutuklama
Kırşehir'in Mucur ilçesindeki düğünde bir kişinin havaya açılan ateşle yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Avcı köyünde, 1 hafta önce düğüne davetli olarak gelen D.D., tabanca ile havaya açılan ateşte yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.D., tedavisinin ardından taburcu edildi.
EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI
Olay ile ilgili çalışma başlatan jandarma, düğünde tabanca ve tüfek ile havaya ateş açtığı belirlenen A.İ.A., C.T., T.A., E.E., O.Ö., A.İ.A., S.T., Y.Ü., M.S., F.P. ve V.S.'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 5 av tüfeği, 11 tabanca ve silahlara ait fişekler ele geçirildi. Şüphelilerden A.İ.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 10 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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