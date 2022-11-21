İstanbul'u lodos vurdu, motosiklet sürücüsü zor anlar yaşadı
İstanbul'da başlayan şiddetli lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmek isteyen bir motosiklet sürücüsü zor anlar yaşadı.
İstanbul'da etkili olan lodos, trafikte motosiklet sürücülerine zor anlar yaşattı.
15 Temmuz Köprüsü'nü geçmeye çalışan bir motosiklet sürücüsü, lodos nedeniyle bir başka otomobili kendisine siper ederek ilerlemeye çalıştı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Video Haberler
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Albayrak'tan ölen torunu için açıklama
- Arkadaşlarıyla gidip...
- İstiklal'deki saldırıya ilişkin yeni gelişme
- Oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar
- 'One Love' kol bandına izin yok...
- Dünyaca ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
- Kaza geçiren oyuncuların son durumları belli oldu
- ‘Cumhurbaşkanı adayı’ açıklaması
- Matrah uyanıklığı
- ‘Katil' diye sesleniyordu, el sıkıştı