İstanbul'u lodos vurdu, motosiklet sürücüsü zor anlar yaşadı

21 Kasım 2022 Pazartesi, 15:58

İstanbul'da etkili olan lodos, trafikte motosiklet sürücülerine zor anlar yaşattı.

15 Temmuz Köprüsü'nü geçmeye çalışan bir motosiklet sürücüsü, lodos nedeniyle bir başka otomobili kendisine siper ederek ilerlemeye çalıştı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

