İstanbul'u lodos vurdu, motosiklet sürücüsü zor anlar yaşadı

İstanbul'da başlayan şiddetli lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmek isteyen bir motosiklet sürücüsü zor anlar yaşadı.

İHA
21 Kasım 2022 Pazartesi, 15:58
Abone Ol google-news

İstanbul'da etkili olan lodos, trafikte motosiklet sürücülerine zor anlar yaşattı.

15 Temmuz Köprüsü'nü geçmeye çalışan bir motosiklet sürücüsü, lodos nedeniyle bir başka otomobili kendisine siper ederek ilerlemeye çalıştı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstanbul motosiklet

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler