İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli: Bazı seferler yapılamıyor
İstanbul'da çok sayıda vapur seferi, şiddetli rüzgar sebebiyle sekteye uğradı. Şehir Hatları, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile yurttaşları yapılamayan seferler konusunda uyardı.
İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor.
Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Üsküdar - Aşiyan, Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring) seferlerinin gerçekleştirilemediği, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde ise vapurların Moda iskelesine uğrayamadığı belirtildi.
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