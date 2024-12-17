İstanbul ve İzmir'de dikkat çeken reklam panoları: 'Ölünce beni kim yıkayacak?'

Yayınlanma: 17.12.2024 - 11:38

Güncelleme: 17.12.2024 - 11:58

İzmir ve İstanbul'da çeşitli noktalarda yer alan "Ölünce beni kim yıkayacak?" yazılı afişler, yurttaşlarda şaşkınlık yarattı.

Sosyal medyada hızla yayılan afişler, amacı ve kimin tarafından yerleştirildiği hakkında soru işaretleri oluşturdu.

"PSİKOLOJİMİZ BOZULDU"

Afişlerle karşılaşan bazı yurttaşlar, “İnsan bir açıklama yazar, kafamızı kaldırıyoruz karşımızda bu cümle... Psikolojimiz bozuldu” diyerek tepkilerini gösterdi.

İzmir ve İstanbul’un işlek bölgelerinde yer alan panolar, “Amaç nedir, ne anlatılmak isteniyor?” sorularını gündeme getirdi.

Sabah saatlerinde karşılaştıkları afişlerle neyle karşılaştıklarını anlamayan bazı vatandaşlar, durumu şaşkınlıkla karşıladı.

KİM TARAFINDAN YERLEŞTİRİLDİĞİ MERAK KONUSU OLDU

Bazı yurttaşlar, bu panoların toplumsal bir farkındalık çalışması mı yoksa bir reklam kampanyasının başlangıcı mı olduğunu tartışırken, sosyal medyada da birçok spekülasyon yapıldı.

Afişler, kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve çeşitli yorumlara neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu afişleri bir tür toplumsal eleştiri ya da dikkat çekici bir proje olarak yorumlarken, diğerleri ise şok edici bir mesajla karşılaştıklarını belirtti.

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

"Ölünce Beki Kim Yıkayacak" afişi internette yayınlanmaya hazırlanan Gassal dizisine ait.

GASSAL DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

"Gassal"da, başrolleri Ahmet Kural, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan paylaşıyor.

GASSAL KONUSU NEDİR?

Dizi, ölümle burun buruna geldikten sonra büyük bir değişim yaşayan ve ölünce kendisini yıkayacak birini aramaya başlayan gassal maceralarını konu ediniyor.

GASSAL NEREDE, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Gassal dizisi TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de yayınlanacak. Dizinin yayın tarihi henüz duyurulmadı.

GASSAL NE DEMEK?

Gassal, gasilhane denen yerde ölüleri yıkamakla görevli kişi, ölü yıkayıcısı olarak biliniyor.