İstanbul’da doğum günü partisinde skandal görüntü: 100 lira yaktılar
İstanbul Kağıthane’de bir kafeteryada doğum günü kutlayan 20 kişilik grup içerisindeki bir şahıs, 100 Türk lirası yaktı. Yaşananlar kameralara yansırken, ihbar üzerine kafeye baskın yapan polis, 3 şahsı gözaltına aldı.
İstanbul'da önceki gün akşam saat 22.00 sıralarında Kağıthane Sultanselim Mahallesi’nde bir kafeteryaya gelen 20 kişilik grup, doğum günü kutlamaya başladı. O esnada yabancı uyruklu şahıslardan biri 100 Türk lirası çıkartarak yakmaya başladı. Yaşanan o anlar ise kameralara yansıdı.
ADLİ İŞLEM YAPILDI
Olayın ardından ihbar üzerine kafeteryaya polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen polis, yabancı uyruklu Nevaf H., Hüseyin S. ve Muhammet M.’yi gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şahıslara ifadelerinin alınması sonrasında “devletin egemenlik alametlerini aşağılama” ve “Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun” maddelerinden adli işlem yapıldı.
İşlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan şahısların sınır dışı edilmesi için işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
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