İstanbul'da 'elektrik fırtınası' gökyüzünü aydınlattı
İstanbul'da gece saatlerinde yaşanan elektik fırtınası gökyüzünü aydınlattı. Yurttaşlar yaşanan doğa olayını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış öncesi gece saatlerinde boğaz kesimi ile kuzey bölgelerinde ağırlıklı olmak üzere, gökyüzünde 'elektrik fırtınası' görüldü.
Genellikle yağış öncesi kuru havalarda görülen elektrik fırtınası, bazı vatandaşları korkuttu. Bulutların içinde, ışık gösterilerini andıran doğa olayı, yurttaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda “Cuma sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un boğaz kesimi ve doğusu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.
BİR UYARI DA VALİLİK'TEN
İstanbul Valiliği beklenen yağışlar nedeniyle yurttaşları uyardı.
Yapılan uyarıda, “Cuma sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un boğaz kesimi ve doğusu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Hakemlik yerine işverenin noterliği yapıldı'
- Benzine indirim pompaya yansıdı!
- İşte meslek meslek memur maaşları...
- Memurun zam oranı belli oldu
- Birlikte oldukları iddia ediliyordu: Cevap geldi!
- Koronavirüste yeni varyant. Kapanmalar mı geliyor?
- Cildi, Çin'de incelenecek: 'Şaşkınım'
- Mehmet Şimşek'ten 'kura müdahale' açıklaması
- Merkez Bankası'ndan 10 puanlık faiz artışı
- Marmara için sağanak alarmı