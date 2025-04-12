İstanbul'da 'erkek' dehşeti... Uzaklaştırma kararı bittikten 1 gün sonra vurdu!

Yayınlanma: 12.04.2025 - 08:47

Güncelleme: 12.04.2025 - 09:20

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Boğazköy beldesinde İstiklal Mahallesi’nde dün saat 18.15 sıralarında erkek dehşeti yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Serdar H. (42), adlı erkek daha önce dini nikahla birlikte yaşadığı Zeliha Ç.'ye (30) sokak ortasında silahla ateş etti. Vücuduna 13 kurşun isabet eden Zeliha Ç. kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Zeliha Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Öte yandan Zeliha Ç.'nin, Serdar H. için uzaklaştırma kararı aldırdığı ve saldırının bu kararın sona ermesinden 1 gün sonra gerçekleştiği ortaya çıktı. Olayın Zeliha Ç.'nin evine yaklaşık 500 metre mesafede yaşandığı belirtilirken, hastanedeki tedavisinde sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polisin kaçan saldırgan Serdar H.'nin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.