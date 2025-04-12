Konya'da erkek dehşeti: Eşini öldürdü, intihar etti
Konya'da 58 yaşındaki İbrahim Urgun, 52 yaşındaki eşi Nazmiye Urgun'u tüfekle vurup öldürdükten sonra intihar etti.
Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Elmabahçe Sokak’taki 2 katlı müstakil evde meydana geldi.
İbrahim Urgun, henüz belirlenemeyen nedenle eşi Nazmiye Urgun'u tüfekle vurdu. Urgun, ardından silahın namlusunu kendi başına doğrultup tetiği çekti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Nazmiye ve İbrahim Urgun çiftinin cenazeleri otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #komşu #konya
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