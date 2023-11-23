İstanbul'da erkek şiddeti: Tartıştığı eşini bıçakladı!
Aksaray'da bir kadın, tartıştığı ve evli olduğu erkek tarafından bıçakla yaralandı.
İstanbul'un Aksaray ilçesi Laleli Mahallesi'nde ikamet eden M.G. ile eşi F.G. (30) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G. mutfaktan aldığı bıçakla F.G.'yi karnından ve kolundan bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan F.G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan M.G. sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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