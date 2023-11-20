Belçika’da ‘gelire göre para cezası’ tartışması: Mahkeme, zengin iş insanına savcının talep ettiğinin 16 katı ceza verdi

Yayınlanma: 20.11.2023 - 10:14

Güncelleme: 20.11.2023 - 10:18

Yargıç, Guido Dumarey adlı iş insanının “zengin olduğu için kendisini dokunulmaz sandığını” belirterek, bu nedenle ceza miktarını arttırdığını belirtti.

Gent Mahkemesi tarafından verilen bu karar, “gelire göre ceza” tartışmasını gündeme getirdi.

Gent’te otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve yaklaşık 700 milyon euro servete sahip olduğu belirtilen iş insanı Guido Dumarey, çevre ve inşaat ihlali nedeniyle hafta içi hakim karşısına çıktı.

Belçikalı kamu yayıncısı VRT’ye göre, savcılık daha önce 22’si trafik suçu olmak üzere 27 kez ihlal nedeniyle ceza alan Dumarey hakkında, 10 bin euro para ve 6 ay hapis cezası istedi.

Savcılık, para cezasının 8 katına kadar arttırılabileceğine işaret etti.

Ancak mahkeme yargıcı, Belçikalı iş insanının cezasını 16 kat arttırarak, 160 bin euro ödemesine hükmetti. Mahkeme, Dumarey’i 3 ayı ertelemeli 6 ay da hapis cezasına çarptırdı.

Yargıç, kararın gerekçesini, “Duruşmada kendisi yıllık 20 milyon euro geliri olduğunu ifade etti. Bu, onun cüretkarlığını ve dokunulmaz olduğu yanılgısını açıklayabilir. Para cezası belirlenirken bunu dikkate almamak olmazdı" sözleriyle açıkladı.

Guido Dumarey, hakkında verilen 160 bin euroluk cezanın saçma olduğunu savunarak, karara itiraz edeceğini söyledi.

Bu karar, Belçika’da “gelire göre ceza uygulaması” tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Leuven Üniversitesi’nden ceza hukuku uzmanı Lukas Van Roy, Belçika Radyosu’na yaptığı açıklamada, hakimlerin karar alırken sanığın sosyal ve mali durumunu dikkate alabileceğini söyledi.

Belçika’da yargıçların ceza belirleme konusunda oldukça özgür olduğunun altını çizen Van Roy, yasal çerçeve içinde olgulara ve sanığın mali durumuna göre hakimin para cezasına kendisinin karar vereceğini vurguladı.

Belçika Parlamentosu’nun gündeminde de bu konuda hazırlanmış bir yasa tasarısı bulunuyor.

Trafik cezalarının gelirle ilişkilendirilmesini öngören tasarı, ilgili meclis komisyonlarında tartışılmaya devam ediyor.

Ancak mahremiyet yasaları gereği, kişilerin mali durumunun her zaman doğru bir şekilde saptanmasının mümkün olmaması, yasanın uygulanması konusunda soru işaretleri doğuruyor.

Gelire göre cezanın orantılı bir şekilde uygulanabilmesine yönelik önlemler araştırılıyor.