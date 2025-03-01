İstanbul'da erkek vahşeti! Görüşme talebini reddeden kadının yüzüne kezzap attı

İstanbul Avcılar’da, kendisiyle görüşmeyi reddeden Ş.S. isimli kadının yüzüne kezzap atan erkek, günlerce kaçtıktan sonra yakalanarak tutuklandı. Yüzü ağır şekilde yanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

İstanbul'da erkek vahşeti! Görüşme talebini reddeden kadının yüzüne kezzap attı
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AA
Yayınlanma: 01.03.2025 - 13:11

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. Ş.S., kendisiyle görüşmek isteyen 60 yaşındaki Ş.K.'yi reddetti. Saldırgan erkek, bu kararı kabul etmek yerine, kadının hayatını karartacak bir saldırı planladı.

Kadın, sokakta yürürken pusuya yatan saldırgan, elindeki kezzabı Ş.S.'nin yüzüne fırlatarak kaçtı. Kezzapla yanan yüzünün acısıyla çığlık atan kadın, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

GÜNLERCE KAÇTI, DÜZCE'DE YAKALANDI

Olayın ardından polis ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak saldırganın kaçış güzergâhını takip etti. İstanbul’dan ayrıldığı belirlenen Ş.K., Düzce’de saklanırken yakalandı.

Emniyetteki sorgusunda saldırıyı planlayarak gerçekleştirdiğini itiraf eden erkek, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ş.S.'nin yüzünde derin yanıklar oluşurken, görme kaybı riski taşıdığı belirtiliyor. 


Etiketler: #Avcılar #İstanbul #kadına şiddet

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