İstanbul'da eş zamanlı fuhuş baskını: 12 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilecek

İstanbul’da organize bir şekilde para karşılığı fuhuş yaptırtan 2’si kadın 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda fuhşa zorlandıkları iddia edilen yabancı uyruklu 12 kadın kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 25.02.2024 - 09:52
İstanbul'da eş zamanlı fuhuş baskını: 12 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilecek
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından organize bir şekilde fuhuş yaptırtan şebekenin üyelerinin kimlikleri tespit edildi. Maltepe, Ataşehir, Çekmeköy ve Sultanbeyli'de 10 adrese yapılan baskında şebekenin yönetici kadrosunda bulunan 2’si kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.

Baskınlarda fuhşa zorlandığı öne sürülen yabancı uyruklu 16 kadın da kurtarıldı. Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyonda ele geçirilen 9 cep telefonu inceleme altına alınırken, evlerde bulunan 29 bin 200 lira, 2 bin dolar muhafaza altına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, yabancı uyruklu kadınlar İl Göç idaresine teslim edildi.


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