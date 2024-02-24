İzmir’de fuhuş evine operasyon düzenlendi: 1 gözaltı!
Bergama ilçesinde fuhuş yaptırıldığı tespit edilen bir adrese polis ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Adreste fuhşa özgü odalar olduğu belirlenirken, ayrıca öğrenciler için indirimli fiyat tarifelerinin olduğu ortaya çıktı.
Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 ay süren takip sonucu ilçede bulunan bir adreste fuhuş yaptırıldığı bilgisini edindi. Harekete geçen ekipler, savcılıktan alınan izinle adrese operasyon gerçekleştirdi.
Gerçekleşen operasyonda, 'fuhuşa teşvik ve aracılık' eden D.K. adlı bir kadın ile fuhuş zorlandığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.
Öte yandan polis ekipleri tarafından yapılan incelemede evde fuhşa özgü tasarlanan odalar ve cinsel içerikli ürünler bulunduğu belirlendi. Fuhuş evinde ayrıca, öğrenciler için indirimli fiyat tarifeleri yapıldığı ortaya çıktı.
Olayla ilgili fuhuşa zorlanan yabancı uyruklu 3 mağdurun işlemleri devam ederken, şüpheli D.K. adlı kadın, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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