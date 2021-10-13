İstanbul’da evinde 55 kilogram bonzai bulunan “Çaki” lakaplı zehir taciri yakalandı
Kağıthane'de polis ekipleri, 55 kilogram bonzai yakaladığı eve tekrar operasyon düzenledi. “Çaki” lakaplı zehir tacirine ait olan evde arama yapan polis, çok miktarda uyuşturucu madde, tabanca, hassas terazi ve para ele geçirildi. Evde yakalanan Çaki lakaplı zehir taciri ile 3 şüpheli daha gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Kağıthane polisi, geçtiğimiz Haziran ayında yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda bir süredir peşinde oldukları, çeşitli suçlardan emniyette 22 adet suç kaydı bulunan “Çaki” lakaplı Mesut D.’nin (24), Harmantepe Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu madde depoladığı bilgisine ulaşmıştı.
Teknik ve fiziki çalışmaların ardından harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Atlas Sokak üzerindeki eve operasyon düzenlemiş, kapısını kırarak içeriye giren polis ekipleri, içerideki 4 kişiyi etkisiz hale getirmişti.
55 KİLOGRAM BONZAİ ELE GEÇİRİLMİŞTİ
Ardından odalarda didik didik aramaya yapan polis, çantaların içerisine gizlenmiş yaklaşık 55 kilogram “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde ele geçirmişti. Baskın esnasında evde bulunan Taner B. (18) ise çatıya çıkarak kaçtı. Bunun üzerine peşine düşen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, şahsı sokakta kıskıvrak yakalamıştı. Ancak Mesut D. yakalanamamıştı. Aramaların tamamlanmasının ardından evdeki G.A. (17), Ahmet Kadir G. (19) ve Medine Ç. (21) polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.
PERASYONDA YAKALANDI
Olayla ilgili çalışmalarına devam eden Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Mesut D.’nin Yahya Kemal Mahallesi’nde bir evde Seymen S. ile uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri, eve operasyon düzenledi. Operasyonda “Çaki” lakaplı Mesut D. ile birlikte Seymen S. (19), D.’nin kardeşi Bulut D. (27) ve Tarık D. (22) de yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise yaklaşık 1 kilogram bonzai, ruhsatsız silah ve mermi, hassas terazi ve 2 bin 850 lira ile 3 adet cep telefonu ele geçirildi.
YAKINININ 12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ÇIKTI
Emniyete götürülen şahıslardan Tarık D.’nin “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan arandığı ve 12 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Mesut D.’nin bir işyerini motosikletle seyrederken kurşunladığı anlar da kameralara yansıdı.
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